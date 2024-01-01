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Новое видео DREAM THEATER
28
Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл
21
Новое видео EDGE OF SANITY
19
KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля
17
ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»
14
все новости группы
Darkane
Швеция
Death Metal
Thrash Metal
http://www.darkane.com
Myspace:
http://www.myspace.com/darkane
Facebook:
https://www.facebook.com/darkane
16 окт 2024
:
Видео с текстом от DARKANE
23 май 2024
:
DARKANE нашли вокалиста
19 май 2024
:
Из DARKANE ушел вокалист
25 май 2022
:
Новое видео DARKANE
20 май 2022
:
Обновленное видео DARKANE
26 апр 2022
:
Новое видео DARKANE
16 апр 2022
:
Трек-лист нового альбома DARKANE
13 апр 2022
:
Новое видео DARKANE
29 мар 2022
:
Новый альбом DARKANE выйдет летом
8 апр 2020
:
Дочь гитариста DARKANE исполняет песню SLAYER
24 янв 2019
:
DARKANE отметят юбилей Rusted Angel
19 май 2014
:
Видео с выступления DARKANE
24 апр 2014
:
Видео с выступления DARKANE
1 фев 2014
:
Новое видео DARKANE
24 сен 2013
:
DARKANE планируют выпуск эля
25 июн 2013
:
Семплы новых песен DARKANE
18 июн 2013
:
Новая песня DARKANE
12 июн 2013
:
Фрагмент новой песни DARKANE
21 май 2013
:
Видео с текстом от DARKANE
10 май 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома DARKANE
8 май 2013
:
Даты выхода нового альбома DARKANE
5 апр 2013
:
Новый альбом DARKANE выйдет в июне
30 июл 2012
:
DARKANE записывают новый альбом
1 ноя 2011
:
Переиздания DARKANE выйдут в декабре
9 авг 2011
:
В DARKANE вернулся вокалист LAWRENCE MACKRORY
11 июн 2010
:
DVD DARKANE выйдет в июле
15 сен 2009
:
DARKANE начали работу над новым материалом
1 дек 2008
:
Американская версия нового альбома DARKANE выйдет с DVD и бонус-треком
12 сен 2008
:
DARKANE: долгожданный DVD увидит свет в следующем году
2 сен 2008
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DARKANE : новый альбом выйдет в октябре
10 июн 2008
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Процесс сведения нового альбома DARKANE задерживается
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DARKANE: Название нового альбома
20 окт 2007
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Новый вокалист DARKANE
21 сен 2007
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Гитарист DARKANE: "Мы возродимся еще более сильными, чем прежде!"
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Премьера видеоклипа от DARKANE
3 май 2005
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Гитарист DARKANE готовит соло-проект
сегодня
Видео с текстом от DARKANE
Massacre Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку DARKANE Quench My Hate.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Сообщений нет