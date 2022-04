сегодня



Новое видео DARKANE



"Inhuman Spirits", новое видео DARKANE, доступно для просмотра ниже. Он взят из нового альбома "Inhuman Spirits". релиз которого намечен на 24 июня на Massacre Records. Он будет доступен на CD в диджипаке, в цифровом варианте и на различных винилах.



Трек-лист:



“Inhuman Spirits”

“Awakening”

“Embrace The Flames”

“Conspiracies Of The Flesh”

“Inhaling Mental Chaos”

“Mansion Of Torture”

“The Quintessence Of Evil”

“A Spiral To Nothing”

“The Great Deceiver”

“Vålnader” http://www.darkane.com







