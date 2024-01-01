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Darkane

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DARKANE нашли вокалиста



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DARKANE опубликовали следующее сообщение:

«DARKANE хотели бы поприветствовать нашего нового вокалиста Tobiasz Bennedal в группе! Мы очень рады начать новую главу вместе с ним, ведь он очень талантливый вокалист, который может отлично исполнять старые песни DARKANE, а также привнести в группу что-то свое, что отлично подойдёт DARKANE. Напомним, что его можно было услышать в таких группах, как Cronic, Halfpace и Crawl Back To Zero».

DARKANE Introduces New Vocalist TOBIASZ BENNEDAL




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