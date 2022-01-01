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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 79
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*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 79
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 18
*Новое видео RAMMSTEIN 14
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Darkane

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13 апр 2022 : 		 Новое видео DARKANE

29 мар 2022 : 		 Новый альбом DARKANE выйдет летом

8 апр 2020 : 		 Дочь гитариста DARKANE исполняет песню SLAYER

24 янв 2019 : 		 DARKANE отметят юбилей Rusted Angel

19 май 2014 : 		 Видео с выступления DARKANE

24 апр 2014 : 		 Видео с выступления DARKANE

1 фев 2014 : 		 Новое видео DARKANE

24 сен 2013 : 		 DARKANE планируют выпуск эля

25 июн 2013 : 		 Семплы новых песен DARKANE

18 июн 2013 : 		 Новая песня DARKANE

12 июн 2013 : 		 Фрагмент новой песни DARKANE

21 май 2013 : 		 Видео с текстом от DARKANE

10 май 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARKANE

8 май 2013 : 		 Даты выхода нового альбома DARKANE

5 апр 2013 : 		 Новый альбом DARKANE выйдет в июне

30 июл 2012 : 		 DARKANE записывают новый альбом

1 ноя 2011 : 		 Переиздания DARKANE выйдут в декабре

9 авг 2011 : 		 В DARKANE вернулся вокалист LAWRENCE MACKRORY

11 июн 2010 : 		 DVD DARKANE выйдет в июле

15 сен 2009 : 		 DARKANE начали работу над новым материалом

1 дек 2008 : 		 Американская версия нового альбома DARKANE выйдет с DVD и бонус-треком

12 сен 2008 : 		 DARKANE: долгожданный DVD увидит свет в следующем году

2 сен 2008 : 		 DARKANE : новый альбом выйдет в октябре

10 июн 2008 : 		 Процесс сведения нового альбома DARKANE задерживается

21 апр 2008 : 		 DARKANE: Название нового альбома

20 окт 2007 : 		 Новый вокалист DARKANE
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Новое видео DARKANE



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"Convicted", новое видео группы DARKANE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rusted Angel", выпущенного в 1999 году и переизданного в цифровом варианте в этом году. Вариант на физическом носителе будет доступен ниже.

DARKANE Release New Video For




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