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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
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*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 9
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новая песня AVANTASIA 12
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Darkane

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20 май 2022 : 		 Обновленное видео DARKANE

26 апр 2022 : 		 Новое видео DARKANE

16 апр 2022 : 		 Трек-лист нового альбома DARKANE

13 апр 2022 : 		 Новое видео DARKANE

29 мар 2022 : 		 Новый альбом DARKANE выйдет летом

8 апр 2020 : 		 Дочь гитариста DARKANE исполняет песню SLAYER

24 янв 2019 : 		 DARKANE отметят юбилей Rusted Angel

19 май 2014 : 		 Видео с выступления DARKANE

24 апр 2014 : 		 Видео с выступления DARKANE

1 фев 2014 : 		 Новое видео DARKANE

24 сен 2013 : 		 DARKANE планируют выпуск эля

25 июн 2013 : 		 Семплы новых песен DARKANE

18 июн 2013 : 		 Новая песня DARKANE

12 июн 2013 : 		 Фрагмент новой песни DARKANE

21 май 2013 : 		 Видео с текстом от DARKANE

10 май 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARKANE

8 май 2013 : 		 Даты выхода нового альбома DARKANE

5 апр 2013 : 		 Новый альбом DARKANE выйдет в июне

30 июл 2012 : 		 DARKANE записывают новый альбом

1 ноя 2011 : 		 Переиздания DARKANE выйдут в декабре

9 авг 2011 : 		 В DARKANE вернулся вокалист LAWRENCE MACKRORY

11 июн 2010 : 		 DVD DARKANE выйдет в июле

15 сен 2009 : 		 DARKANE начали работу над новым материалом

1 дек 2008 : 		 Американская версия нового альбома DARKANE выйдет с DVD и бонус-треком

12 сен 2008 : 		 DARKANE: долгожданный DVD увидит свет в следующем году

2 сен 2008 : 		 DARKANE : новый альбом выйдет в октябре
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Обновленное видео DARKANE



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DARKANE опубликовали обновленную версию клипа на "Secondary Effects" из альбома "Layers Of Lies", ремастированная версия которого будет выпущена 20 мая на Massacre Records.

DARKANE - Remastered High Quality Video For 2005 Single




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