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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 40
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 38
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Ugly Kid Joe

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ANDREAS KISSER и UGLY KID JOE почтили память Лемми



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Bloodstock Festivals опубликовали следующее сообщение:

«Ощутите еще раз энергию и восторг феноменального выступления UGLY KID JOE на Bloodstock Open Air 13 августа 2023 года. Выступая на престижной Ronnie James Dio Stage, группа выдала высокооктановый сет, который захватил фанатов от начала и до конца. Известные своим непочтительным и заразительным стилем, UGLY KID JOE представили публике микс из своих классических хитов и любимых фанатами песен, продемонстрировав свой непреходящий талант и мастерство исполнения.

Главным событием вечера стала проникновенная дань уважения легендарному Лемми Килмистеру из Motörhead. Исполнение UGLY KID JOE культовой песни "Ace Of Spades" стало еще более особенным благодаря появлению гитариста SEPULTURA Andreas Kisser, который присоединился к команде на сцене для этого трогательного выступления. Толпа взорвалась, когда мощные аккорды и жесткий вокал воздали должное одной из самых почитаемых фигур хэви-металла, создав момент единения и уважения среди металхэдов!»

SEPULTURA's ANDREAS KISSER Joins UGLY KID JOE For Live Tribute To Late MOTГ–RHEAD Frontman LEMMY KILMISTER; Video




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