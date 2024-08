сегодня



Профессиональное видео полного выступления UGLY KID JOE



Профессиональное видео полного выступления UGLY KID JOE, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2023, доступно для просмотра ниже:



"That Ain't Livin'"

"Neighbor"

"Panhandlin' Prince"

"No One Survives"

"Devil's Paradise"

"Cat's In The Cradle"

"I'm Alright"

"Goddamn Devil"

"Ace of Spades" (Motörhead cover - with Andreas Kisser)

"Everything About You"







просмотров: 141