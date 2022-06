сегодня



Новая песня NOTHING MORE



"Spirits", новая песня группы NOTHING MORE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Spirits", выход которого запланирован на 14 октября на Better Noise Music.



Трек-лист:



“Turn It Up Like (Stand In The Fire)”

“Tired Of Winning”

“Ships In The Night”

“You Don’t Know What Love Means”

“Don’t Look Back”

“The Other F Word”

“Face It”

“Best Times”

“Déjà vu”

“Dream With Me”

“Neverland”

“Valhalla (Too Young To See)”

“Spirits”







