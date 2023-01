сегодня



Видео с текстом от NOTHING MORE



NOTHING MORE опубликовали официальное видео с текстом на песню “Dream With Me”, которая вошла в последний альбом Spirits:



“Turn It Up Like (Stand In The Fire)”

“Tired Of Winning”

“Ships In The Night”

“You Don’t Know What Love Means”

“Don’t Look Back”

“The Other F Word”

“Face It”

“Best Times”

“Déjà vu”

“Dream With Me”

“Neverland”

“Valhalla (Too Young To See)”

“Spirits”







