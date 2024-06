сегодня



Новое видео NOTHING MORE



“STUCK” feat. Sinizter, новое видео группы NOTHING MORE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Carnal", выпущенного 28 июня на Better Noise Music:



01. Carnal

02. House On Sand (feat. Eric V of I PREVAIL)

03. If It Doesn't Hurt

04. Angel Song (feat. David Draiman of DISTURBED)

05. Freefall

06. Blame It On The Drugs

07. Head

08. Existential Dread

09. Heart

10. Down The River

11. Give It Time

12. Sight

13. Stuck (feat. Sinizter)

14. Run For Your Life

15. Sound







