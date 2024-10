сегодня



Юбилейная версия альбома NOTHING MORE выйдет осенью



NOTHING MORE отметят десятилетие альбома Nothing More выпуском юбилейной версии 22 ноября — издание будет доступно на CD, двойном виниле и подборкой мерчендайза:



"Ocean Floor"

"This Is the Time (Ballast)"

"Christ Copyright"

"Mr. MTV"

"First Punch"

"Gyre"

"The Matthew Effect"

"I'll Be OK"

"Here's to the Heartache"

"If I Were"

"Friendly Fire"

"Sex & Lies"

"Surface Flames"

"Take a Bullet"

"Jenny"

"God Went North"

"Pyre"

"This Is the Time (Ballast)" Remix **

"Jenny" Acoustic **

"This Is the Time (Ballast)" Acoustic **

"Here's to the Heartache" Piano Version **

"Mr. MTV" Live On SiriuxXM **







