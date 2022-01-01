Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего ... 7
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
*BILLY SHEEHAN: «Саентология — сила!» 5
*DAVID ELLEFSON: «Если мой тыл никто не прикрывает, то зачем ... 5
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
[= ||| все новости группы



*

Nothing More

*



17 окт 2022 : 		 Новое видео NOTHING MORE

15 авг 2022 : 		 Новое видео NOTHING MORE

29 июн 2022 : 		 Новая песня NOTHING MORE

1 апр 2022 : 		 Новое видео NOTHING MORE

26 мар 2022 : 		 Новая песня NOTHING MORE

14 сен 2019 : 		 Новое видео NOTHING MORE

5 дек 2018 : 		 Новое видео NOTHING MORE

15 окт 2018 : 		 Видео с текстом от NOTHING MORE

28 апр 2018 : 		 Новое видео NOTHING MORE

29 сен 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH в новом видео NOTHING MORE

2 авг 2017 : 		 Видео с текстом от NOTHING MORE

15 июл 2017 : 		 Новая песня NOTHING MORE

24 июн 2017 : 		 Новая песня NOTHING MORE

24 сен 2014 : 		 Новое видео NOTHING MORE

31 авг 2014 : 		 Акустика от NOTHING MORE

28 июн 2014 : 		 Видео с текстом от NOTHING MORE

27 мар 2014 : 		 NOTHING MORE на ELEVEN SEVEN MUSIC
| - |

|||| 17 окт 2022

Новое видео NOTHING MORE



zoom
“Best Times",новое видео группы NOTHING MORE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Spirits", выход которого состоялся 14 октября на Better Noise Music.

Трек-лист:

“Turn It Up Like (Stand In The Fire)”
“Tired Of Winning”
“Ships In The Night”
“You Don’t Know What Love Means”
“Don’t Look Back”
“The Other F Word”
“Face It”
“Best Times”
“Déjà vu”
“Dream With Me”
“Neverland”
“Valhalla (Too Young To See)”
“Spirits”

NOTHING MORE Release "Best Times" Music Video; Spirits Album Out Now




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 75

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом