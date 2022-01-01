Новое видео NOTHING MORE

“Best Times",новое видео группы NOTHING MORE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Spirits", выход которого состоялся 14 октября на Better Noise Music.
Трек-лист:
“Turn It Up Like (Stand In The Fire)”
“Tired Of Winning”
“Ships In The Night”
“You Don’t Know What Love Means”
“Don’t Look Back”
“The Other F Word”
“Face It”
“Best Times”
“Déjà vu”
“Dream With Me”
“Neverland”
“Valhalla (Too Young To See)”
“Spirits”
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