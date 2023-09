сегодня



Концертное видео NOTHING MORE



"Face It", новое концертное видео группы NOTHING MORE, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в альбом Spirits, выпущенный в 2022 году. Недавно группа выпустила делюкс-версию этого диска с бонус-треками:



"Turn It Up Like (Stand In The Fire)"

"Tired Of Winning"

"Ships In The Night"

"You Don’t Know What Love Means"

"Don’t Look Back"

"The Other F Word"

"Face It"

"Best Times"

"Déjà Vu"

"Dream With Me"

"Neverland"

"Valhalla (Too Young To See)"

"Spirits"

"Best Times" (Acoustic)

"You Don’t Know What Love Means" (Feat. Taylor Acorn) (Piano Version)

"Best Times" (Feat. Lacey Sturm)

"Spirits" (Live)







