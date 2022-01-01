15 авг 2022



Новое видео NOTHING MORE



"You Don’t Know What Love Means", новое видео группы NOTHING MORE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Spirits", выход которого запланирован на 14 октября на Better Noise Music.



Трек-лист:



“Turn It Up Like (Stand In The Fire)”

“Tired Of Winning”

“Ships In The Night”

“You Don’t Know What Love Means”

“Don’t Look Back”

“The Other F Word”

“Face It”

“Best Times”

“Déjà vu”

“Dream With Me”

“Neverland”

“Valhalla (Too Young To See)”

“Spirits”







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