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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 38
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
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Nothing More

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28 ноя 2024 : 		 NOTHING MORE стали первыми

28 окт 2024 : 		 Юбилейная версия альбома NOTHING MORE выйдет осенью

15 окт 2024 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к NOTHING MORE

30 июн 2024 : 		 Новое видео NOTHING MORE

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15 апр 2024 : 		 Новый альбом NOTHING MORE выйдет летом

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29 июн 2022 : 		 Новая песня NOTHING MORE

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5 дек 2018 : 		 Новое видео NOTHING MORE

15 окт 2018 : 		 Видео с текстом от NOTHING MORE

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29 сен 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH в новом видео NOTHING MORE
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NOTHING MORE стали первыми



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NOTHING MORE благодаря “Angel Song” в третий раз заняли первую строчку чартов Mainstream Rock. Это совпало с выпуском юбилейной версии одноименного альбома, которому исполнилось десять лет.

NOTHING MORE Score Third #1 Rock Single; Release 10-Year Anniversary Edition Of Self-Titled Album




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