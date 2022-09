9 сен 2022



Бокс-сет CELTIC FROST выйдет осенью



CELTIC FROST 28 октября в Европе и 25 ноября в США выпустят бокс-сет "Danse Macabre", в который войдут:



Morbid Tales

To Mega Therion

Into The Pandemonium

Emperor's Return

Grave Hill Bunker Rehearsals

A Morbid Tale (40 page book)

Necromaniac Union Fan Club Badge

Danse Macabre Woven Patch

Double Sided Poster







+2 -0



просмотров: 422