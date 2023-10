Трибьют CELTIC FROST выйдет зимой

сегодня



Time To Kill Records 26 января выпустят трибьют CELTIC FROST, получивший название Mesmerized - A Tribute To Celtic Frost:



Barbarian - "A Kiss Or A Whisper"

Bunker 66 - "Juices Like Wine"

CO2 - "I Won’t Dance"

Doomraiser - "Procreation Of The Wicked"

Kryptonomicon - "Morbid Tales"

Necrodeath - "Necromantical Screams"







