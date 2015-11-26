TOM GABRIEL FISCHER готов возродить CELTIC FROST

TOM GABRIEL FISCHER в рамках недавнего интервью сказал, что готов вернуть CELTIC FROST ради нескольких концертов в память о басисте Мартине Эрике Айне.
«Я разговаривал с оригинальным барабанщиком CELTIC FROST Reed'ом St. Mark'ом, который живёт в Америке. Он по-прежнему один из моих лучших друзей. И мы говорили о том, что, возможно, сделаем одно или два трибьют-шоу CELTIC FROST в память о Мартине Айне. Мы ещё не определились с этими планами, но, возможно, когда-нибудь мы сделаем это — сыграем с бывшими участниками CELTIC FROST, которые были в CELTIC FROST в то время, и, возможно, сыграем полный сет CELTIC FROST, охватывающий все эпохи CELTIC FROST, и, возможно, сыграем на одном или двух фестивалях, а также запишем альбом в память о Мартине Эрике Айне».
Позднее музыкант пояснил, что всё будет сделано под отличным от CF именем.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).