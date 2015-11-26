Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AMORPHIS 35
*Новое видео ARCH ENEMY 25
*Новое видео ぜんぶ君のせ... 23
*BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON M... 21
*Новое видео BLIND GUARDIAN 16
[= ||| все новости группы



*

Celtic Frost

*



13 дек 2021 : 		 TOM GABRIEL FISCHER готов возродить CELTIC FROST

11 окт 2021 : 		 Лидер CELTIC FROST получил награду

9 июл 2021 : 		 Музыканты 1349, NUCLEAR, HELLMAN исполняют трек CELTIC FROST

30 ноя 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST: «"Cold Lake" — просто позор»

21 окт 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST написал вступительное слово

28 май 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST готовит новый проект

17 авг 2019 : 		 Лидер CELTIC FROST критикует METALLICA за исполнение его трека

7 ноя 2018 : 		 TOM G. WARRIOR исполнит трилогию CELTIC FROST/TRIPTYKON

27 окт 2017 : 		 Вокалист CELTIC FROST почтил память коллеги

22 окт 2017 : 		 Умер бывший басист CELTIC FROST

19 май 2017 : 		 THOMAS GABRIEL FISCHER не одобрял переиздания CELTIC FROST

17 май 2017 : 		 Переиздания CELTIC FROST выйдут летом

9 июн 2015 : 		 TOM GABRIEL FISCHER: «Реюнион CELTIC FROST невозможен»

15 мар 2014 : 		 CELTIC FROST предлагали $140,000 за выступление на Wacken'e

17 янв 2009 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST работает над материалом для нового проекта

11 май 2008 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST микширует новый блэк-альбом

21 ноя 2006 : 		 Видео CELTIC FROST будет показано в ходе кинофестиваля

9 июн 2006 : 		 CELTIC FROST: Состояние здоровья Tom'a Fischer'a в норме

27 май 2006 : 		 В CELTIC FROST новый сессионный гитарист

23 фев 2006 : 		 Гитарист CELTIC FROST уходит из группы

9 фев 2006 : 		 CELTIC FROST: дата релиза утверждена

20 янв 2006 : 		 CELTIC FROST подписались на Century Media

5 янв 2006 : 		 CELTIC FROST: обнародован трек-лист альбома "Monotheist"

13 сен 2005 : 		 CELTIC FROST: запись нового альбома завершена

10 авг 2005 : 		 CELTIC FROST: новый альбом в начале 2006 года

20 июл 2005 : 		 CELTIC FROST заканчивают работу над структурой альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TOM GABRIEL FISCHER готов возродить CELTIC FROST



*
zoom
*
* *
TOM GABRIEL FISCHER в рамках недавнего интервью сказал, что готов вернуть CELTIC FROST ради нескольких концертов в память о басисте Мартине Эрике Айне.

«Я разговаривал с оригинальным барабанщиком CELTIC FROST Reed'ом St. Mark'ом, который живёт в Америке. Он по-прежнему один из моих лучших друзей. И мы говорили о том, что, возможно, сделаем одно или два трибьют-шоу CELTIC FROST в память о Мартине Айне. Мы ещё не определились с этими планами, но, возможно, когда-нибудь мы сделаем это — сыграем с бывшими участниками CELTIC FROST, которые были в CELTIC FROST в то время, и, возможно, сыграем полный сет CELTIC FROST, охватывающий все эпохи CELTIC FROST, и, возможно, сыграем на одном или двух фестивалях, а также запишем альбом в память о Мартине Эрике Айне».

Позднее музыкант пояснил, что всё будет сделано под отличным от CF именем.

TOM GABRIEL FISCHER Is Open To Resurrecting CELTIC FROST For





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 230

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом