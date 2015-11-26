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TOM GABRIEL FISCHER готов возродить CELTIC FROST



TOM GABRIEL FISCHER в рамках недавнего интервью сказал, что готов вернуть CELTIC FROST ради нескольких концертов в память о басисте Мартине Эрике Айне.



«Я разговаривал с оригинальным барабанщиком CELTIC FROST Reed'ом St. Mark'ом, который живёт в Америке. Он по-прежнему один из моих лучших друзей. И мы говорили о том, что, возможно, сделаем одно или два трибьют-шоу CELTIC FROST в память о Мартине Айне. Мы ещё не определились с этими планами, но, возможно, когда-нибудь мы сделаем это — сыграем с бывшими участниками CELTIC FROST, которые были в CELTIC FROST в то время, и, возможно, сыграем полный сет CELTIC FROST, охватывающий все эпохи CELTIC FROST, и, возможно, сыграем на одном или двух фестивалях, а также запишем альбом в память о Мартине Эрике Айне».



Позднее музыкант пояснил, что всё будет сделано под отличным от CF именем.







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