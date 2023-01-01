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Celtic Frost

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19 авг 2023 : 		 Лидер HELLHAMMER/CELTIC FROST: «Без кассет меня бы не было!»

23 дек 2022 : 		 Винилы с USB CELTIC FROST выйдут зимой

1 окт 2022 : 		 Вскрытие CELTIC FROST

9 сен 2022 : 		 Бокс-сет CELTIC FROST выйдет осенью

13 дек 2021 : 		 TOM GABRIEL FISCHER готов возродить CELTIC FROST

11 окт 2021 : 		 Лидер CELTIC FROST получил награду

9 июл 2021 : 		 Музыканты 1349, NUCLEAR, HELLMAN исполняют трек CELTIC FROST

30 ноя 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST: «"Cold Lake" — просто позор»

21 окт 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST написал вступительное слово

28 май 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST готовит новый проект

17 авг 2019 : 		 Лидер CELTIC FROST критикует METALLICA за исполнение его трека

7 ноя 2018 : 		 TOM G. WARRIOR исполнит трилогию CELTIC FROST/TRIPTYKON

27 окт 2017 : 		 Вокалист CELTIC FROST почтил память коллеги

22 окт 2017 : 		 Умер бывший басист CELTIC FROST

19 май 2017 : 		 THOMAS GABRIEL FISCHER не одобрял переиздания CELTIC FROST

17 май 2017 : 		 Переиздания CELTIC FROST выйдут летом

9 июн 2015 : 		 TOM GABRIEL FISCHER: «Реюнион CELTIC FROST невозможен»

15 мар 2014 : 		 CELTIC FROST предлагали $140,000 за выступление на Wacken'e

17 янв 2009 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST работает над материалом для нового проекта

11 май 2008 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST микширует новый блэк-альбом

21 ноя 2006 : 		 Видео CELTIC FROST будет показано в ходе кинофестиваля

9 июн 2006 : 		 CELTIC FROST: Состояние здоровья Tom'a Fischer'a в норме

27 май 2006 : 		 В CELTIC FROST новый сессионный гитарист

23 фев 2006 : 		 Гитарист CELTIC FROST уходит из группы

9 фев 2006 : 		 CELTIC FROST: дата релиза утверждена

20 янв 2006 : 		 CELTIC FROST подписались на Century Media
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Лидер HELLHAMMER/CELTIC FROST: «Без кассет меня бы не было!»



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В недавнем интервью с Bloodstock TV у Tom'а Gabriel'а Fischer'а спросили, не кажется ли ему, что таинственность и романтизм, связанные с открытием новой музыки и особенно андеграунда, сейчас «нечто вроде воспоминаний", поскольку бешеная сеть обмена кассетами, существовавшая в 1980-е годы, ушла в прошлое. Он ответил:

«Послушайте, это очень сложная тема. Я согласен с вами, и если я начну приукрашивать всё это, то буду выглядеть динозавром. Дело в том, что сегодняшние молодые фанаты выросли в совершенно другом мире, и они, наверное, не поймут, о чём мы вообще говорим. И это не означает неуважения, просто это другой мир. Но я согласен с вами, это было волшебно, и обмен кассетами — одна из главных причин, по которой я сегодня здесь. И, конечно, нужно было доказать, что ты фанатик. Приходилось ездить в музыкальные магазины в других городах, чтобы узнать, есть ли у них та самая одна пластинка, которую они импортируют, или находить нужные адреса торговцев кассетами. Нужно было прикладывать усилия, чтобы найти музыку, и показывать, что ты её действительно любишь. Это не было просто щелчком мыши. Но, как я уже сказал, если я так говорю, это звучит так, как будто я динозавр, потому что музыка по клику — это, конечно, тоже фантастика. Жаль, что в то время у нас такого не было. В обоих подходах есть и хорошее, и плохое. Что я могу ещё сказать? Но магии, конечно, мистики не хватает. И я, конечно, сожалею об этом».




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