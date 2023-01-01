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Лидер HELLHAMMER/CELTIC FROST: «Без кассет меня бы не было!»



В недавнем интервью с Bloodstock TV у Tom'а Gabriel'а Fischer'а спросили, не кажется ли ему, что таинственность и романтизм, связанные с открытием новой музыки и особенно андеграунда, сейчас «нечто вроде воспоминаний", поскольку бешеная сеть обмена кассетами, существовавшая в 1980-е годы, ушла в прошлое. Он ответил:



«Послушайте, это очень сложная тема. Я согласен с вами, и если я начну приукрашивать всё это, то буду выглядеть динозавром. Дело в том, что сегодняшние молодые фанаты выросли в совершенно другом мире, и они, наверное, не поймут, о чём мы вообще говорим. И это не означает неуважения, просто это другой мир. Но я согласен с вами, это было волшебно, и обмен кассетами — одна из главных причин, по которой я сегодня здесь. И, конечно, нужно было доказать, что ты фанатик. Приходилось ездить в музыкальные магазины в других городах, чтобы узнать, есть ли у них та самая одна пластинка, которую они импортируют, или находить нужные адреса торговцев кассетами. Нужно было прикладывать усилия, чтобы найти музыку, и показывать, что ты её действительно любишь. Это не было просто щелчком мыши. Но, как я уже сказал, если я так говорю, это звучит так, как будто я динозавр, потому что музыка по клику — это, конечно, тоже фантастика. Жаль, что в то время у нас такого не было. В обоих подходах есть и хорошее, и плохое. Что я могу ещё сказать? Но магии, конечно, мистики не хватает. И я, конечно, сожалею об этом».







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