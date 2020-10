сегодня



Лидер CELTIC FROST написал вступительное слово



Лидер CELTIC FROST Thomas Gabriel Fischer написал вступительное слово для книги "USBM: A Revolution Of Identity In American Black Metal", в которой пойдёт рассказ о таких группах как VON, PROFANATICA, ABSU, LEVIATHAN, WEAKLING, XASTHUR , PANOPTICON, DEAFHEAVEN, WOLVES IN THE THRONE ROOM и многих других.











