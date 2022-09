9 сен 2022



Видео с текстом от SONATA ARCTICA



Atomic Fire опубликовали официальное видео на песню SONATA ARCTICA "Victoria's Secret", которая будет включена в новый акустический альбом "Acoustic Adventures - Volume Two". Его релиз намечен на 30 сентября.



Трек-лист:



"I Have A Right"

"Black Sheep"

"Half A Marathon Man"

"Broken"

"Letter To Dana"

"FullMoon"

"Shamandalie"

"San Sebastian"

"Gravenimage"

"Flag In The Ground"

"My Land"

"Victoria's Secret"







