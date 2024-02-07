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Sonata Arctica

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Новое видео SONATA ARCTICA



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Dark Empath, новое видео SONATA ARCTICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Clear Cold Beyond", выход которого намечен на восьмое марта на Atomic Fire:

01. First In Line
02. California
03. Shah Mat
04. Dark Empath
05. Cure For Everything
06. A Monster Only You Can't See
07. Teardrops
08. Angel Defiled
09. The Best Things
10. Clear Cold Beyond

Bonus tracks (digipak + vinyl only):

11. A Ballad For The Broken
12. Toy Soldiers (MARTIKA cover)




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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7 фев 2024
Corpsegrinder04
Всё та же муть. До сих пор не пойму, как они умудрились записать такие крутые первые два альбома.
Like!1
7 фев 2024
GeraldFromRivia
Corpsegrinder04, поправка, первые четыре.
Like!1
7 фев 2024
Corpsegrinder04
GeraldFromRivia, ну тут уж на личный вкус. По мне всё-таки первые три с натяжкой.
А вообще вспоминается тоже довольно-таки классная группа финская начала 2000-х Twilighting с их охуительным дебютнтком Delirium Veil. После него уже был второй альбом ни то ни сё, и третий полное говнище. Но им слава богу в отличии от Сонаты хватило силы воли закончить )) Иначе бы так же клепали 20 лет говна.
7 фев 2024
ElectricRetard
GeraldFromRivia, напоминаю, что четвертый худший из первых 6. А может и 7.
7 фев 2024
GeraldFromRivia
ElectricRetard, настаиваю, что RN охуенный альбом, а песня Донт Сей Э Ворд одна из лучших песен Сонаты, если ни в целом павера как такового.
Like!1
7 фев 2024
S
SS-ULTRA
Ерунда полная.
Жаль.
Like!1
7 фев 2024
L
LU---
а вы не думали.....может им так Нравится?....и плевать они хотели на
7 фев 2024
x
xRReth
Ну бля, ну там же ничего не происходило первые 4 минуты. Потом намек на былое и опять ничего не происходит.
Ну как так, ну почему, для кого. Прям грустно.
Неужели опять будет альбом ради альбома, Тони, иди лечи свою депру, зайбал

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