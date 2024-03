сегодня



Вскрытие альбома SONATA ARCTICA



SONATA ARCTICA опубликовали видео распаковки альбома "Clear Cold Beyond", который выходит 8 марта на Atomic Fire.



Трек-лист:



01. First In Line

02. California

03. Shah Mat

04. Dark Empath

05. Cure For Everything

06. A Monster Only You Can't See

07. Teardrops

08. Angel Defiled

09. The Best Things

10. Clear Cold Beyond



Bonus tracks (digipak + vinyl only):



11. A Ballad For The Broken

12. Toy Soldiers (MARTIKA cover)







+0 -0



просмотров: 52