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Sonata Arctica

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Вскрытие альбома SONATA ARCTICA



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SONATA ARCTICA опубликовали видео распаковки альбома "Clear Cold Beyond", который выходит 8 марта на Atomic Fire.

Трек-лист:

01. First In Line
02. California
03. Shah Mat
04. Dark Empath
05. Cure For Everything
06. A Monster Only You Can't See
07. Teardrops
08. Angel Defiled
09. The Best Things
10. Clear Cold Beyond

Bonus tracks (digipak + vinyl only):

11. A Ballad For The Broken
12. Toy Soldiers (MARTIKA cover)

SONATA ARCTICA's Clear Cold Beyond Album Unboxed; Video




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