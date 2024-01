26 янв 2024



Новая песня SONATA ARCTICA



SONATA ARCTICA выпустит новую работу, получившую название "Clear Cold Beyond", восьмого марта на Atomic Fire:



01. First In Line

02. California

03. Shah Mat

04. Dark Empath

05. Cure For Everything

06. A Monster Only You Can't See

07. Teardrops

08. Angel Defiled

09. The Best Things

10. Clear Cold Beyond



Bonus tracks (digipak + vinyl only):



11. A Ballad For The Broken

12. Toy Soldiers (MARTIKA cover)



Kakko: «Мы уже давно чувствовали, что нам нужно стать тяжелее после нескольких непреднамеренно мягких альбомов. Мы по-прежнему любим эти альбомы, но с точки зрения поиска краеугольных песен для приятного мелодичного металлического шоу, предыдущий альбом не мог предложить многого. Возвращение к металлу после всего этого кажется нам новым стартом, и новые песни было так весело писать и записывать: Больше скорости и песен, которым люди смогут и захотят подпевать. Нам не терпится отправиться в турне с этим альбомом и посмотреть, как публика отреагирует на наше возвращение». Bonus tracks (digipak + vinyl only):11. A Ballad For The Broken12. Toy Soldiers (MARTIKA cover)Kakko: «Мы уже давно чувствовали, что нам нужно стать тяжелее после нескольких непреднамеренно мягких альбомов. Мы по-прежнему любим эти альбомы, но с точки зрения поиска краеугольных песен для приятного мелодичного металлического шоу, предыдущий альбом не мог предложить многого. Возвращение к металлу после всего этого кажется нам новым стартом, и новые песни было так весело писать и записывать: Больше скорости и песен, которым люди смогут и захотят подпевать. Нам не терпится отправиться в турне с этим альбомом и посмотреть, как публика отреагирует на наше возвращение».







+0 -1



просмотров: 269