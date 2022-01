сегодня



Новое видео SONATA ARCTICA



Atomic Fire опубликовали официальное видео на песню SONATA ARCTICA ""For The Sake Of Revenge", которая будет включена в новый акустический альбом Acoustic Adventures, релиз которого состоялся второго января.



Трек-лист:



"The Rest Of The Sun Belongs To Me"

"For The Sake Of Revenge"

"A Little Less Understanding"

"Alone In Heaven"

"Tallulah"

"Don’t Say A Word"

"As If The World Wasn’t Ending"

"Paid In Full"

"Tonight I Dance Alone"

"The Wolves Die Young"

"Wolf & Raven"

"On The Faultline" http://www.sonataarctica.info







