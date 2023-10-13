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*Цветные винилы от METALLICA 32
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 15
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Sonata Arctica

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9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

13 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

21 янв 2022 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

1 апр 2021 : 		 Акустический альбом SONATA ARCTICA

18 май 2020 : 		 SONATA ARCTICA онлайн

7 сен 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

24 авг 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

8 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

1 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

28 июл 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

21 июл 2019 : 		 Детали нового альбома SONATA ARCTICA

10 июл 2019 : 		 Вокалист SONATA ARCTICA: «Существует много групп, которые всегда играли пауэр-металл лучше нас»

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8 ноя 2018 : 		 SONATA ARCTICA начала запись

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

21 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

24 сен 2016 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

3 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

26 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

18 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

13 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

21 июл 2016 : 		 Новый альбом SONATA ARCTICA выйдет осенью

12 фев 2016 : 		 SONATA ARCTICA работают над новым альбомом

2 дек 2015 : 		 SONATA ARCTICA выпускает рождественский сингл
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Новая песня SONATA ARCTICA



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"First In Line", новая песня группы SONATA ARCTICA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на весну на Atomic Fire.

SONATA ARCTICA Return With New Single




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 окт 2023
Corpsegrinder04
Вот только пару дней назад с двух своих единственных дисков в коллекции Сонаты - Эклиптики и Сайленса скинул музон на телефон и кайфовал под эти шедевры. Сейчас послушал вот это, и кроме старого доброго голоса Какко остальное все...
Лучше еще разок сольник Лииматайнена 2022 погоняю. Там кстати Тони песню куда более охуительную спел, чем это.

просмотров: 229

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