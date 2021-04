сегодня



Акустический альбом SONATA ARCTICA



SONATA ARCTICA объявили о том, что в октябре этого года состоится релиз первого акустического альбома "Acoustic Adventures - Volume One", в поддержку которого стартует тур:



Oct. 21 - SE - Uppsala, Katalin



Oct. 22 - SE - Östersund, Gamla Teatern



Oct. 23 - NO - Trondheim, Byscenen



Oct. 24 - NO - Oslo, Parkteatret



Oct. 26 - SE - Gothenburg, Valand (Ordensalen)



Oct. 27 - DE - Hamburg, Fabrik



Oct. 28 - NL - Tilburg, 013



Oct. 29 - DE - Bochum, Matrix



Oct. 30 - NL - Utrecht, Pandora



Nov. 01 - UK - London, Islington Assembly Hall



Nov. 03 - FR - Paris/Vaureal, Le Forum



Nov. 04 - FR - Lyon, CCO



Nov. 05 - ES - Barcelona, Salamandra



Nov. 06 - ES - Bilbao, Santana 27



Nov. 07 - ES - Madrid, Mon



Nov. 09 - ES - Sevilla, Custom



Nov. 10 - ES - Murcia, Garaje



Nov. 11 - ES - Pamplona, Totem



Nov. 12 - FR - Toulouse, Le Metronom



Nov. 13 - FR - Nantes, Le Ferrailleur



Nov. 14 - BE - Sint-Niklaas, De Casino



Nov. 16 - DE - Nürnberg, Hirsch



Nov. 17 - CH - Pratteln, Z7



Nov. 18 - IT - Milan, Live Club



Nov. 19 - SLO - Ljubljana, Orto Bar



Nov. 21 - BG - Sofia, Music Jam



Nov. 22 - RO - Bukarest, Quantic Club



Nov. 23 - RO - Cluj-Napoca, FORM Space



Nov. 25 - AT - Wien, Szene



Nov. 26 - HU - Budapest, Akvarium



Nov. 27 - CZ - Zlin, Winter Masters of Rock



Nov. 28 - PL - Warsaw, Proxima



Nov. 29 - DE - Berlin, Columbia Theater



Dec. 01 - DE - München, Technikum



Dec. 02 - DE - Köln, Essigfabrik



Dec. 03 - DE - Passau, Zauberberg



Dec. 04 - DE - Speyer, Halle 101







