Новое видео SONATA ARCTICA



California, новое видео SONATA ARCTICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Clear Cold Beyond", выход которого намечен на восьмое марта на Atomic Fire:



01. First In Line

02. California

03. Shah Mat

04. Dark Empath

05. Cure For Everything

06. A Monster Only You Can't See

07. Teardrops

08. Angel Defiled

09. The Best Things

10. Clear Cold Beyond



Bonus tracks (digipak + vinyl only):



11. A Ballad For The Broken

12. Toy Soldiers (MARTIKA cover)







