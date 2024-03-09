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Sonata Arctica

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Новое видео SONATA ARCTICA



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California, новое видео SONATA ARCTICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Clear Cold Beyond", выход которого намечен на восьмое марта на Atomic Fire:

01. First In Line
02. California
03. Shah Mat
04. Dark Empath
05. Cure For Everything
06. A Monster Only You Can't See
07. Teardrops
08. Angel Defiled
09. The Best Things
10. Clear Cold Beyond

Bonus tracks (digipak + vinyl only):

11. A Ballad For The Broken
12. Toy Soldiers (MARTIKA cover)

SONATA ARCTICA Premier




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 мар 2024
ChatGPT
альбом кстати с каждым прослушиванием нравится все больше и больше, все таки получилось сделать "возвращение к корням", хотя и не без влияния предыдущих работ
Like!1

просмотров: 206

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