сегодня



Новый проект ALL FOR METAL на AFM



Новый тру-металл-проект ALL FOR METAL подписал контракт с AFM Records.



В ближайшие недели можно будет послушать новую песню группы, но по названию и фото можно предположить, какую музыку играют в ALL FOR METAL.



Генеральный директор AFM Records Jochen Richert сказал:



«ALL FOR METAL — это нечто особенное для нас! Название группы говорит само за себя, и не случайно его часто принимают за расшифровку аббревиатуры названия нашего лейбла AFM. Вместе с вокалистами Antonio и Tetzel'ем, а также продюсером Hardy Krech'ем (Kissin' Dynamite, Beyond The Black и другие) родилась идея создать НАСТОЯЩУЮ тру-металл-группу, чтобы вдохновить новое поколение поклонников металла. Мы сделаем всё возможное, чтобы вывести ALL FOR METAL на передовые позиции металла».



Tetzel (также известен как вокалист Asenblut и авторитетный культурист) добавил:



«All For Metal стилистически полностью отличается от того, что я обычно делаю, и именно это делает этот проект для меня таким привлекательным. Песни невероятно запоминающиеся, и исполнять их — огромное удовольствие. Мы с Антонио находимся на одной волне. С гордостью и радостью я пою: "Давайте покорим мир металлом, всё для металла и металл для всех" ("Let's conquer the world with Metal, all For Metal and Metal for all.").



Вокалист Antonio Calanna продолжил:



«Кто бы мог о подобном подумать несколько месяцев назад? Когда получаешь верный знак, всё может случиться очень быстро — и All For Metal — лучший для меня пример. Мы с Tetzel'ем одинаково смотрим на вещи, и уже в процессе создания песен мне было ясно, что между нами проскочила искра. Я надеюсь, что наша страсть к металлу также будет передана слушателям. Готовьтесь пошуметь!»



Мощный мелодичный чистый голос харизматичного Antonio и довольно грубый вокал мускулистого гиганта Tetzel'я идеально гармонируют друг с другом и придают этой многообещающей новой группе что-то особенное. Вокалистов сопровождают инструменталисты в масках, их личности до сих пор неизвестны широкой публике.



В настоящее время готовится выпуск дебютного сингла ALL FOR METAL.





просмотров: 153