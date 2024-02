сегодня



ALL FOR METAL на Reigning Phoenix Music



Reigning Phoenix Music сообщили о подписании контракта с ALL FOR METAL



«Поклонники и друзья! Мы рады объявить Reigning Phoenix Music новым партнером для наших будущих начинаний! Это был отличный старт для All For Metal, а в 2024 году нас ждет еще больше приключений! Спасибо, что доверяете нам, давайте покорять мир под нашим лозунгом: It's All For Metal... and metal for all!»







+0 -0



просмотров: 127