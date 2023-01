сегодня



Новое видео ALL FOR METAL



Raise Your Hammer, новое видео группы ALL FOR METAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего на AFM Records.



Группа образована вокруг двух фронтменов - яростного гроулера, вокалиста викинг-метал-проекта ASENBLUT Tetzel и обладателя сладенького чистого голоса Antonio Calanna, ex-DeVicious.



"Эпическое завершение премьерной трилогии от All For Metal. Лучшее мы оставили напоследок. Raise Your Hammer и приготовьтесь подпевать!" - говорит Tetzel.



Antonio не даст соврать: "Я приберег свои лучшие боевые выкрики для грандиозного финала этой трилогии... не могу дождаться, чтобы спеть эту песню живьем для вас, ребята!"



Текст:



The break of dawn

reveals a world on fire

Home of the gods

fell victim to the flames

The rage is on

revenge will take you higher

Your chariot

is on it's way



On this battlefield of hope

You are standing all alone

Give us freedom!



Thor raise your hammer

Thunder over the northern sky

Thor raise your hammer

The lightning strikes

Thor raise your hammer

Serpent's killed in a final fight

by the venom you must die



Across the land and stormy seas

you spread the ancient saga

The folk of Midgard won't be seized

'cause Thor will set us free!



Our dragon boats

have sunk in deadly oceans

We lost our homes

we'll never lose our faith

The world we know

a burden on your shoulders

In you we trust

to seal our fate



On this battlefield of hope

You are standing all alone

Give us freedom!



Thor raise your hammer

Thunder over the northern sky

Thor raise your hammer

The lightning strikes

Thor raise your hammer

Serpent's killed in a final fight

by the venom you must die



Across the land and stormy seas

you spread the ancient saga

The folk of Midgard won't be seized

Thor raise your hammer



Thor raise your hammer

Thunder over the northern sky

Thor raise your hammer

The lightning strikes

Thor raise your hammer

Serpent's killed in a final fight

by the venom you must die



Across the land and stormy seas

you spread the ancient saga

The folk of Midgard won't be seized

'cause Thor will set us free!







