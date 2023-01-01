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All For Metal

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Новое видео ALL FOR METAL



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Raise Your Hammer, новое видео группы ALL FOR METAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего на AFM Records.

Группа образована вокруг двух фронтменов - яростного гроулера, вокалиста викинг-метал-проекта ASENBLUT Tetzel и обладателя сладенького чистого голоса Antonio Calanna, ex-DeVicious.

"Эпическое завершение премьерной трилогии от All For Metal. Лучшее мы оставили напоследок. Raise Your Hammer и приготовьтесь подпевать!" - говорит Tetzel.

Antonio не даст соврать: "Я приберег свои лучшие боевые выкрики для грандиозного финала этой трилогии... не могу дождаться, чтобы спеть эту песню живьем для вас, ребята!"

Текст:

The break of dawn
reveals a world on fire
Home of the gods
fell victim to the flames
The rage is on
revenge will take you higher
Your chariot
is on it's way

On this battlefield of hope
You are standing all alone
Give us freedom!

Thor raise your hammer
Thunder over the northern sky
Thor raise your hammer
The lightning strikes
Thor raise your hammer
Serpent's killed in a final fight
by the venom you must die

Across the land and stormy seas
you spread the ancient saga
The folk of Midgard won't be seized
'cause Thor will set us free!

Our dragon boats
have sunk in deadly oceans
We lost our homes
we'll never lose our faith
The world we know
a burden on your shoulders
In you we trust
to seal our fate

On this battlefield of hope
You are standing all alone
Give us freedom!

Thor raise your hammer
Thunder over the northern sky
Thor raise your hammer
The lightning strikes
Thor raise your hammer
Serpent's killed in a final fight
by the venom you must die

Across the land and stormy seas
you spread the ancient saga
The folk of Midgard won't be seized
Thor raise your hammer

Thor raise your hammer
Thunder over the northern sky
Thor raise your hammer
The lightning strikes
Thor raise your hammer
Serpent's killed in a final fight
by the venom you must die

Across the land and stormy seas
you spread the ancient saga
The folk of Midgard won't be seized
'cause Thor will set us free!




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