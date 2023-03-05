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All For Metal

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Новое видео ALL FOR METAL



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"Fury Of The Gods", новое видео группы ALL FOR METAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Legends, выходящего седьмого июля на AFM Records.

В ALL FOR METAL объединились Tim "Tetzel" Schmidt (известный как вокалист группы Asenblut, а также атлет и лидер мнений в области фитнеса) и Antonio Calanna (вокалист хард-рок-группы DeVicious):

"Мы выросли на таких группах, как Manowar, на концертах которых публика переполняется энергией, — говорит Tetzel. - Незнакомые люди обнимаются и с энтузиазмом распевают песни. Эта невидимая связь создается только благодаря музыке". Его коллега Antonio добавляет: "Я испытал такое чувство общности только на метал-сцене. С помощью ALL FOR METAL мы хотим помочь передать это ощущение и позволить как можно большему количеству меломанов разделить его".

ALL FOR METAL To Release Legends Album In July;




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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5 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Гачимучи - круто!
5 мар 2023
rassol
Пиздец, клоунада.
Like!1

просмотров: 607

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