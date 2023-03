сегодня



Новое видео ALL FOR METAL



"Fury Of The Gods", новое видео группы ALL FOR METAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Legends, выходящего седьмого июля на AFM Records.



В ALL FOR METAL объединились Tim "Tetzel" Schmidt (известный как вокалист группы Asenblut, а также атлет и лидер мнений в области фитнеса) и Antonio Calanna (вокалист хард-рок-группы DeVicious):



"Мы выросли на таких группах, как Manowar, на концертах которых публика переполняется энергией, — говорит Tetzel. - Незнакомые люди обнимаются и с энтузиазмом распевают песни. Эта невидимая связь создается только благодаря музыке". Его коллега Antonio добавляет: "Я испытал такое чувство общности только на метал-сцене. С помощью ALL FOR METAL мы хотим помочь передать это ощущение и позволить как можно большему количеству меломанов разделить его".







