Новое видео ALL FOR METAL



"Mountain Of Power", новое видео группы ALL FOR METAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек появится на альбоме "Legends", выходящем 7 июля на AFM Records.



«"Mountain of Power" с грохотом барабанов, огненными гитарами и эпическим припевом станет вашим новым любимым хэви-металл-гимном, который заставит вас почувствовать себя непобедимым!» —гласит официальный пресс-релиз.



ALL FOR METAL — это прежде всего вокалисты Tim "Tetzel" Schmidt (Asenblut) и Antonio Calanna (DeVicious) на фоне музыкальной «стены несокрушимой стали». Нетрудно догадаться, что на создание проекта музыкантов вдохновили великие Manowar. Впереди у группы новые песни и живые выступления, в том числе на крупнейших в мире металл-фестивалях Wacken Open Air, Metal Fest Plzen, Rock Harz и др.







