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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 13
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All For Metal

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Новое видео ALL FOR METAL



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"Mountain Of Power", новое видео группы ALL FOR METAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек появится на альбоме "Legends", выходящем 7 июля на AFM Records.

«"Mountain of Power" с грохотом барабанов, огненными гитарами и эпическим припевом станет вашим новым любимым хэви-металл-гимном, который заставит вас почувствовать себя непобедимым!» —гласит официальный пресс-релиз.

ALL FOR METAL — это прежде всего вокалисты Tim "Tetzel" Schmidt (Asenblut) и Antonio Calanna (DeVicious) на фоне музыкальной «стены несокрушимой стали». Нетрудно догадаться, что на создание проекта музыкантов вдохновили великие Manowar. Впереди у группы новые песни и живые выступления, в том числе на крупнейших в мире металл-фестивалях Wacken Open Air, Metal Fest Plzen, Rock Harz и др.

ALL FOR METAL Unleashes Music Video For




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