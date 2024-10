сегодня



Новое видео ALL FOR METAL



Temple Of Silence, новое видео ALL FOR METAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gods Of Metal, выпущенного Reigning Phoenix Music (RPM) в следующих вариантах:



- collector's statue [Tetzel OR Antonio + CD-digi + patch; each of them limited to 500 copies!] & other bundles [signed CD-digi + ticket + patch | CD-digi + t-shirt | vinyl + patch | CD-digi + patch]

- CD-digipak

- coloured LP [green "dragon scale" & silver "divine metal" vinyl]

- digital



Трек-лист:



"Cry For Help" (Intro)

"Gods Of Metal"

"Year Of The Dragon"

"The Way Of The Samurai"

"Temple Of Silence"

"When Monsters Roar"

"Path Of The Brave"

"Like Thor And Loki"

"Valkyries In The Sky" (feat. Laura Guldemond & Tim Hansen)

"Welcome"

"Who Wants To Live Forever"

"The Journey Will Not End" (Outro)







