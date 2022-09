FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...»

сегодня



FALLING IN REVERSE подверглись критике со стороны поклонников за отказ от участия в фестивале WIIL Rock в этом году из-за «пропавших» ноутбуков.



Всего за несколько часов до того, как группа должна была выступить 24 сентября в Lake County Fairgrounds в Grayslake, штат Иллинойс, певец и его коллеги по коллективу отменили своё выступление, потому что их ноутбуки — которые музыканты используют для «проведения» своего «шоу» — пропали.



В субботу на странице WIIL Rock в соцсетях появилось видеообращение Radke, в котором он объявил об отмене выступления своей группы:



«WIIL Rock, я с сожалением сообщаю вам, что мы вынуждены отменить концерт, и у нас нет другого выхода. Мне очень жаль. Я никогда не снимаю подобных видео, но я чувствую, что должен это сделать для вас, ребята.



Итак, мы пришли на репетицию. Мы планировали порепетировать только один раз. Поскольку мы только приехали с гастролей, нам не нужно было много репетировать. И вот мы приходим на репетицию, а наши ноутбуки, с которых мы запускаем все наши шоу, пропали. И как коллективу из 2022 года нам нужны лэптопы. Это как ездить на машине без двигателя. Это очень печально. Предположительно они потерялись. Виновата в этом наша команда, наверное. Я не знаю, как это произошло, — такого никогда не случалось раньше. Я очень расстроен из-за случившегося. Это же совершенно новые ноутбуки. И я увижу вас, ребята, на Aftershock в Сакраменто 2 октября. Мне очень жаль».



На данный момент видеообращение собрало более 1400 комментариев, многие из которых выразили своё недовольство тем, что FALLING IN REVERSE явно не могут выйти на сцену без своих компьютеров.



«Разве вы не можете просто играть на своих инструментах и петь?» — написал один человек. Другой человек добавил: «Ха, он сказал, что в 2022 году группам нужны ноутбуки... Да я так не думаю! Надо было соврать и придумать отговорку получше!» Третий комментатор добавил: «Я считаю это полным отстоем... одна из главных причин, заставивших меня поехать. Менее чем за 24 часа до выступления хедлайнера?! Как насчёт хотя бы частичного возврата денег за билеты, не прошедшие сканирование?» Другой человек сказал: «Я не собираюсь на фестиваль, но что меня бесит в их отмене, так это то, что он обвиняет команду. Это оправдание — полная чушь. Они просто не хотят играть, и вместо того, чтобы симулировать болезнь, как это делаем все мы, он перекладывает вину на спины людей, которые работают на износ, чтобы они выглядели хорошо. Вот это и есть полный пи$$ец».



Один человек, поделившийся видеообращением, добавил с сарказмом:



«Привет всем! Рекламное объявление. Если вы собирались пойти посмотреть концерт FALLING IN REVERSE, то у нас есть ужасные новости... У них нет ноутбуков! Они вынуждены отменить концерт. Такой облом! Я надеюсь, что они скоро получат новые ноутбуки, и все смогут увидеть их на сцене! Пожалуйста, посочувствуйте им.



Можете ли вы представить себе, как играть музыку в 2022 году без заранее записанного шоу на ноутбуке? Я знаю... С другой стороны, он сказал, что им не нужно много репетировать, когда у них есть работающий ноутбук (который может воспроизвести большую часть их шоу за них).



Пожалуйста, поддержите эту группу. Они действительно работают лучше всех остальных и сочетают это с настоящим талантом. Ничто не может остановить их успех (кроме, может быть, проблем с WIFI). Я надеюсь, что они скоро получат новый MacBook, и тогда они снова смогут существовать!»



















