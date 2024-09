сегодня



Вокалист FALLING IN REVERSE купил дом за 9 миллионов



По сообщению Robb Report, вокалист FALLING IN REVERSE Ronnie Radke приобрел дом за 9 миллионов. Изначально в мае он был выставлен за 10.995 миллиона долларов, но был продан за девять девятого девятого (Six-six-six, the number of the beast)

Falling in Reverse frontman Ronnie Radke just snagged a stunning $9 million modern barnhouse in the Hollywood Hills.













