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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
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Falling in Reverse

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Вокалист FALLING IN REVERSE купил дом за 9 миллионов



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По сообщению Robb Report, вокалист FALLING IN REVERSE Ronnie Radke приобрел дом за 9 миллионов. Изначально в мае он был выставлен за 10.995 миллиона долларов, но был продан за девять девятого девятого (Six-six-six, the number of the beast)

Falling in Reverse frontman Ronnie Radke just snagged a stunning $9 million modern barnhouse in the Hollywood Hills.






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13 сен 2024
YNWA
Все продают, а Ронни покупает! Красиво жить не запретишь)

просмотров: 156

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