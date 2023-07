сегодня



Почему FALLING IN REVERSE не выпускают альбом?



Вокалист FALLING IN REVERSE Ronnie Radke ответил на вопрос, почему за последние годы группа так и не выпустила полноформатный альбом, продолжая выпускать синглы:



«Ну, альбом "Coming Home" не получился, он провалился. Он плохо показал себя. Не очень удачно. Цифры не врут, как говорится, - и в хорошем, и в плохом смысле. Так что я заметил много групп моего возраста, которые выпускали [новую музыку], старались изо всех сил и пытались разобраться в себе, и я помню, как мне казалось: "Я не могу выпустить еще один альбом". Я спрашивал себя: "Что я могу сделать? Потому что я не собираюсь уходить на дно. Я не хочу исчезать в пучине стареющего эмо". Есть много групп, которым это удавалось. Поэтому я обратился к рэпу, например, к Дрейку, и подумал: "А что они делают?". А они выпускают синглы. Они просто выпускают сингл. Поп-артисты выпускают синглы. Я подумал: "Хорошо, а что если я вложу все свои творческие способности в одну песню, вместо того чтобы вкладывать все свои творческие способности в 10 песен и спешить выпустить их?" Ваш творческий потенциал начинает распыляться на 10 песен. Если ты вложишь все в одну песню, это будет очень хорошо. А потом ты вкладываешь все свои творческие способности в клип на эту песню. И все получилось. Медленно. Потому что это была "Losing My Mind", потом "Losing My Life", потом "Drugs". Corey Taylor [SLIPKNOT], который является самым замечательным парнем на свете, присоединился к нам на этой песне. А потом "Popular Monster", он [сразу же] взлетел вверх. Я подумал: "О, я должен продолжать это делать". Я подумал: "Это каким-то образом работает"».







