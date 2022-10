сегодня



SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE



Eddie Trunk не смог пройти мимо недавних событий с FALLING IN REVERSE:



«Это поразительно... Когда я впервые услышал об этом, я подумал, что это шутка, чтобы завести меня. Как долго ещё фанаты, промоутеры, СМИ будут мириться с эпидемией живых рок-шоу... Не совсем живых? Платить свои заработанные деньги, чтобы увидеть "живое" выступление группы, которое на самом деле не является живым?! А в 2022 году есть бесчисленное множество групп, которые оттачивают своё ремесло и играют вживую! Тонны! Новых и старых!!! Включая ту, которая заменила их в слоте, — JACKYL. Там не нужен ноутбук! Это просто нереально. Но, по крайней мере, я отдаю им должное за честность. Вот это да! Я как никогда близок к тому, чтобы создать свою собственную группу. И я не могу ни спеть, ни сыграть ни одной ноты... Просто потрясающе».



1 октября Radke решил ответить Trunk'у:



«@EddieTrunk, ты хочешь нести всякую чушь про ноутбуки, но иди посмотри, как Kiss фигачат под фанеру, как Steven Tyler играет на пианино, а потом половину песни он стоит на нём, в то время как оно продолжает играть, а мы тут ведём себя так, будто они все не используют бэки, ты, грёбаный идиот. В прямом смысле слова идиот».



В следующем твите он поделился видео, в котором Trunk представляет сольную группу Bach'a на выступлении, и добавил:



«@EddieTrunk представляет @sebastianbach с использованием бэков, оба идиота несут чушь о том, что я использую бэки, да такого бреда просто так не выдумаешь!»



Естественно, ему ответил Bach:



«Вау, тупица, ты хочешь сказать, что веришь в то, что я использую бэки на сцене? @EddieTrunk, как же это забавно».



После Radke ответил:



«В твоих интро есть фальшивые аплодисменты публики, а также фальшивые барабаны, так о чём ты вообще? Это дерьмо ненастоящее, ты используешь фальшивые аплодисменты публики, когда ты выходишь на грёбаную сцену, следовательно, ты используешь предзаписанные треки».



На что получил в ответ:



«Смотрите, что происходит, когда трек-группы называют настоящих музыкантов идиотами»,



Radke:



«Что тебе остаётся, ты, сучий потрох? Ты не уважаешь целое поколение людей после тебя, которые используют синтезаторы, ноутбуки и бэк-треки, при этом используя фальшивую аудиторию на записи, когда ты уходишь со сцены, пошёл ты и пошёл Eddie Trunk, сучие жополизы!».



Seb:



«Всегда так весело показать кому-то, каким был мир до появления интернета, приготовьте f******. Виртуальная реальность — это так весело, пока не приходится иметь дело с настоящей реальностью. В лоб. Не могу дождаться встречи с тобой лично. Назови время и место, и я лично познакомлю тебя с рок-н-роллом».



Ronnie не стал сдаваться (пока?):



«Что за хрень, и этот человек, которого мы все когда-то любили, буквально не уважает целое поколение групп. На тебе выросло много людей, которые слушали тебя, тебе должно быть стыдно за себя. Все меняется, как и люди, и это, б***ь, твоя проблема».



Radke не успокоился и выдал ещё один твит с видео QUEEN "Bohemian Rhapsody":



«@sebastianbach, @eddietrunk и любой другой литературный клоун: Я думаю, что Queen — это не настоящий Рок, поскольку в 1986 году они использовали полные бэк-треки для исполнения "Bohemian rhapsody" и ушли со сцены».



Через несколько минут Seb ответил:



«Ноутбуки не были изобретены в 1986 году. Ты понимаешь, что ноутбуки появились только в 1997 году, верно, чертов гений? Так как же тогда Queen вышли на сцену? Если ноутбуки не были изобретены, разве они не должны были отменить шоу? Как этот клип появился без ноутбуков, разве это возможно?»



Встрял и Nikki Sixx:



«Продолжайте нести эту хрень, хотя звучит всё как "Убирайся с моей лужайки". Не дай Бог если некоторые артисты используют технологии в качестве творческого инструмента на альбомах и в живых выступлениях. Я понимаю. Просто надо раскрыть свой разум и перестать бороться с реальностью. Из-за этого ты выглядишь не в своей тарелке, а мне нравится, что ты выступаешь под флагом рок-н-ролла!»









@EddieTrunk so you wanna talk hella Shit about laptops but go watch kiss lip sync, Steven Tyler plays the piano then half way through the song he stands on top of piano while it sill plays yet here we are acting like they all don’t use tracks you fucking idiot. Literal moron pic.twitter.com/5tot7FNt1S







@EddieTrunk introducing @sebastianbach using tracks, both idiots talking Shit about me using tracks can’t make this shit up. pic.twitter.com/5lI8D6lSzE







Brendan fraiser everybody… pic.twitter.com/mopgmKalZP







Just falling in reverse @ rehearsal doing popular monster live so @EddieTrunk who has zero musical insight can give us a thumbs up on Facebook pic.twitter.com/xNwsHn3m6S







@sebastianbach so @lukeholland is a shitty fake drummer now huh? Lmfao pic.twitter.com/iVtpSfXrXi







@Sebastianbach that was a Taylor Hawkins tribute show, Taylor Hawkins drew the crowd. Are you taking credit from him now too? pic.twitter.com/GWUmgfSu4z







okay since you are adamant on thinking that we aren’t real musicians… let’s start with how many instruments both of us can play.. lets see who’s a real musician then lol I’ll start with piano…. https://t.co/66oSmXFNTa







@sebastianbach am I crazy or this you quite literally performing with only a laptop and tracks https://t.co/zP0oQHi6Lv







This is besides the point but here’s another L https://t.co/0jO03lrWow pic.twitter.com/LnigKqD0Ri why am I not seeing any bands besides literally Nikki Sixx defending this situation? You all use tracks LMAO













