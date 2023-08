сегодня



JACOBY SHADDIX присоединился на сцене к FALLING IN REVERSE



JACOBY SHADDIX присоединился на сцене к FALLING IN REVERSE 29 июля в Heart Health Park, Сакраменто, Калифорния, и исполнил "Popular Monster".









Big thanks to @jacobyshaddix for joining us on stage in Sacramento. pic.twitter.com/Ofz2s08mrF





