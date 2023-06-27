Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 62
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*NIGHTWISH отыграли последний концерт 12
*Гитарист THE SWEET заявил, что Ронни Джеймс Дио рассматривал... 11
*Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, ... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 62
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
[= ||| все новости группы



*

Falling in Reverse

*



27 июн 2023 : 		 Кавер-версия PAPA ROACH от FALLING IN REVERSE

31 янв 2023 : 		 Новое видео FALLING IN REVERSE

4 окт 2022 : 		 SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE

30 сен 2022 : 		 FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...»

30 май 2022 : 		 Новое видео FALLING IN REVERSE

5 янв 2022 : 		 Новое видео FALLING IN REVERSE

13 фев 2021 : 		 Новое видео FALLING IN REVERSE

15 июл 2020 : 		 Новая песня FALLING IN REVERSE

22 апр 2020 : 		 Умер гитарист FALLING IN REVERSE

19 дек 2019 : 		 FALLING IN REVERSE целиком отыграют дебютный альбом

24 ноя 2019 : 		 Новое видео FALLING IN REVERSE

9 апр 2019 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новом видео FALLING IN REVERSE

28 июн 2018 : 		 Новое видео FALLING IN REVERSE

5 апр 2017 : 		 Новое видео FALLING IN REVERSE

23 янв 2017 : 		 Новая песня FALLING IN REVERSE

19 фев 2015 : 		 Новый альбом FALLING IN REVERSE доступен для прослушивания

17 фев 2015 : 		 Новая песня FALLING IN REVERSE

15 янв 2015 : 		 Новая песня FALLING IN REVERSE

16 дек 2014 : 		 Новая песня FALLING IN REVERSE

14 май 2013 : 		 У вокалиста FALLING IN REVERSE родится ребенок

11 май 2013 : 		 Новый альбом FALLING IN REVERSE выйдет в июне
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия PAPA ROACH от FALLING IN REVERSE



zoom
FALLING IN REVERSE представили собственное прочтение композиции PAPA ROACH "Last Resort".




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 июн 2023
YNWA
Блин, я ожидал разрыва, а тут, внезапно, какая-то заунывная хуита.
Включил оригинальный видос бати тараканова и знатно кайфанул! Надо бы альбом "Infest" целиком врубить.
27 июн 2023
E
EMH
Давно слежу за группой и мне нравится, то что они делают. Ну в основном это заслуга одного вокалиста)
27 июн 2023
YNWA
EMH, а они вообще собираются новый альбом выпускать? Последние лет 5 одни синглы и мини-альбом. Что-то не густо. Дебютник "The Drug in Me Is You" у них топовый.
А песня "Drugs" и клип на неё помню вообще мощь!

просмотров: 276

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом