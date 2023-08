сегодня



JACOBY SHADDIX хвалит FALLING IN REVERSE



«По-моему, это было около двух или трёх лет назад, мы обратились к нему... Мы обратились к нескольким разным исполнителям с предложением: "Мы хотим переосмыслить "Last Resort". Мы хотим отметить его историю и влияние". И он сказал: "О, я только за". Через несколько месяцев он позвонил мне и сказал: Я сейчас занимаюсь чем-то особенным. Я очень взволнован этой идеей". А время шло. А потом мы поехали в тур вместе. И в первый же день тура он сказал: "Чувак, у меня есть версия, которую я хочу тебе поставить". Это было в прошлом году. Я помню, как он пришёл в гримерку, и у меня просто мурашки по коже побежали. А когда я услышал её, то просто ахнул. Он прочувствовал все эмоции текста и сделал его особенным, сделал его своим.



Совсем недавно... Я был на гастролях, и моя жена написала мне в FaceTime. У неё на глазах были слёзы. Я такой: "Что происходит?" А она: "Дорогой, я только что услышала песню Ronnie, FALLING IN REVERSE, кавер-версию "Last Resort", и я была потрясена!»







