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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
*Новая песня OVERKILL 17
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Falling in Reverse

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31 янв 2023 : 		 Новое видео FALLING IN REVERSE

4 окт 2022 : 		 SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE

30 сен 2022 : 		 FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...»

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15 июл 2020 : 		 Новая песня FALLING IN REVERSE

22 апр 2020 : 		 Умер гитарист FALLING IN REVERSE

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28 июн 2018 : 		 Новое видео FALLING IN REVERSE

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23 янв 2017 : 		 Новая песня FALLING IN REVERSE

19 фев 2015 : 		 Новый альбом FALLING IN REVERSE доступен для прослушивания

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11 май 2013 : 		 Новый альбом FALLING IN REVERSE выйдет в июне
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|||| 31 янв 2023

Новое видео FALLING IN REVERSE



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"Watch The World Burn", новое видео группы FALLING IN REVERSE, доступно для просмотра ниже. В ролике человек, похожий на Sebastian Bach, получает ноутбуком по голове (примерно на 2:08).




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