31 янв 2023



Новое видео FALLING IN REVERSE



"Watch The World Burn", новое видео группы FALLING IN REVERSE, доступно для просмотра ниже. В ролике человек, похожий на Sebastian Bach, получает ноутбуком по голове (примерно на 2:08).







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