сегодня



Перемены в I AM MORBID



Группа I AM MORBID, в состав которой входят два бывших участника MORBID ANGEL David Vincent (бас, вокал) и Pedro "Pete" Sandoval (барабаны), сообщила о том, что место Kelly McLauchlin'а (POSSESSED, DIABOLIC, UNHOLY GHOST) занял Richie Brown (EXMORTUS, THE ABSENCE, TRIVIUM). Новый участник дебютировал на шоу в рамках Grita Fest в Колумбии.







+1 -0



( 4 ) просмотров: 301