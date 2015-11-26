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I Am Morbid

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Бывший фронтмен MORBID ANGEL: «Настоящие фанаты покупают музыку»



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В новом интервью с Games, Brrraaains & Head-Banging Life бывший участник MORBID ANGEL и нынешний фронтмен I AM MORBID David Vincent ответил на вопрос вопрос, как ему удалось адаптироваться к бизнес-модели, когда потоковое прослушивание музыки вышло на первый план:

«Ну, я нахожусь в несколько лучшем положении, потому что у меня есть история продаж, и она продолжается. Я всегда говорил так: настоящие фанаты покупают музыку. Я покупаю музыку. А те, кто этого не делают, которые считают себя фанатами музыки, на самом деле говорят, что не хотят, чтобы их любимые группы выпускали новые альбомы. Потому что это невероятно дорого делать, и когда люди просто помогают себе в этом, это приводит к неприятным последствия, когда люди приходят к тому, что разочаровываются и не могут оплачивать свои счета и тому подобное, и тогда они вообще перестают этим заниматься. Это простая экономика».

Недавно Vincent выпустил дебютный альбом своей супергруппы VLTIMAS, в состав которой входят гитарист Rune Eriksen (экс-MAYHEM) и барабанщик CRYPTOPSY Flo Mounier. Альбом получил название "Something Wicked Marches In". Vincent также является участником группы I AM MORBID, которая в турах исполняет ранний материал MORBID ANGEL.



Ex-MORBID ANGEL Frontman DAVID VINCENT:




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Frostauskas


6 май 2019, 11:28		Дэйв повторяется : о том, что он покупает музыку (причем на физических носителях), он говорил ещё лет десять назад.

Orgik


6 май 2019, 12:01		Музыку да, а вот покупают ли Морбидов - это совсем другой вопрос.


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