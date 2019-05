сегодня



Бывший фронтмен MORBID ANGEL: «Настоящие фанаты покупают музыку»



В новом интервью с Games, Brrraaains & Head-Banging Life бывший участник MORBID ANGEL и нынешний фронтмен I AM MORBID David Vincent ответил на вопрос вопрос, как ему удалось адаптироваться к бизнес-модели, когда потоковое прослушивание музыки вышло на первый план:



«Ну, я нахожусь в несколько лучшем положении, потому что у меня есть история продаж, и она продолжается. Я всегда говорил так: настоящие фанаты покупают музыку. Я покупаю музыку. А те, кто этого не делают, которые считают себя фанатами музыки, на самом деле говорят, что не хотят, чтобы их любимые группы выпускали новые альбомы. Потому что это невероятно дорого делать, и когда люди просто помогают себе в этом, это приводит к неприятным последствия, когда люди приходят к тому, что разочаровываются и не могут оплачивать свои счета и тому подобное, и тогда они вообще перестают этим заниматься. Это простая экономика».



Недавно Vincent выпустил дебютный альбом своей супергруппы VLTIMAS, в состав которой входят гитарист Rune Eriksen (экс-MAYHEM) и барабанщик CRYPTOPSY Flo Mounier. Альбом получил название "Something Wicked Marches In". Vincent также является участником группы I AM MORBID, которая в турах исполняет ранний материал MORBID ANGEL.















+6 -0



( 2 )





просмотров: 631