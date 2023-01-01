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Вокалист I AM MORBID дал совет молодым: «Не будьте узколобыми»



На днях у David'a Vincent'a спросили, какой бы он мог дать совет молодым вокалистам:



«У вас есть свои влияния, вам нравится то, что вам нравится. Старайтесь, чтобы у вас был разнообразный выбор того, что вам нравится. Не будьте узколобыми. Но самое главное — посмотрите в зеркало и постарайтесь, чтобы человек, которого вы видите в зеркале, стал вашим лучшим другом. Подумайте о том, что вы собой представляете, а не о том, как бы мне хотелось быть похожим на кого-то. Звучите по-своему. На кого вы похожи? Я уже слышал кого-то другого. Я хочу услышать тебя. На кого вы похожи? Если вы похожи на кого-то другого, кто сделал что-то 20 или 30 лет назад, и это лучше, чем то, что делаете вы, возможно, стоит переосмыслить ситуацию. И это не диссонанс — это призыв быть уникальным. Чем вы уникальнее, чем больше у вас индивидуальности, — именно это сработало в моём случае, и я призываю к этому всех остальных».







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