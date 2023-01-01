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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 46
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 27
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Drum-cam от SEPULTURA 14
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I Am Morbid

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31 авг 2023 : 		 Вокалист I AM MORBID дал совет молодым: «Не будьте узколобыми»

26 авг 2023 : 		 Как DAVID VINCENT вновь встретился с PETE SANDOVAL

10 ноя 2022 : 		 Почему Тампа — столица дэта? Отвечает вокалист I AM MORBID

21 окт 2022 : 		 Перемены в I AM MORBID

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления I AM MORBID

6 янв 2021 : 		 DAVID VINCENT отметит 30 лет "Blessed Are The Sick"

20 ноя 2019 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL выпускает книгу

6 май 2019 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL: «Настоящие фанаты покупают музыку»

3 апр 2019 : 		 I AM MORBID сменили гитариста

10 июл 2018 : 		 Видео с выступления I AM MORBID

11 сен 2017 : 		 Вокалист I AM MORBID не хочет, чтобы разногласия с бывшими коллегами мешали ему исполнять песни

23 июн 2017 : 		 Видео полного выступления I AM MORBID

17 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста I AM MORBID

31 май 2017 : 		 Гитариста I AM MORBID приняла полиция

22 май 2017 : 		 Первое фото I AM MORBID

15 май 2017 : 		 DAVID VINCENT: «Я определённо не ангел, но совершенно точно I AM MORBID»

15 апр 2017 : 		 I AM MORBID дадут свои первые концерты в России

14 янв 2017 : 		 Дебютный сингл вокалиста I AM MORBID выйдет зимой

13 янв 2017 : 		 DAVID VINCENT о проекте I AM MORBID

15 дек 2016 : 		 Бывшие участники MORBID ANGEL в I AM MORBID
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|||| сегодня

Вокалист I AM MORBID дал совет молодым: «Не будьте узколобыми»



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На днях у David'a Vincent'a спросили, какой бы он мог дать совет молодым вокалистам:

«У вас есть свои влияния, вам нравится то, что вам нравится. Старайтесь, чтобы у вас был разнообразный выбор того, что вам нравится. Не будьте узколобыми. Но самое главное — посмотрите в зеркало и постарайтесь, чтобы человек, которого вы видите в зеркале, стал вашим лучшим другом. Подумайте о том, что вы собой представляете, а не о том, как бы мне хотелось быть похожим на кого-то. Звучите по-своему. На кого вы похожи? Я уже слышал кого-то другого. Я хочу услышать тебя. На кого вы похожи? Если вы похожи на кого-то другого, кто сделал что-то 20 или 30 лет назад, и это лучше, чем то, что делаете вы, возможно, стоит переосмыслить ситуацию. И это не диссонанс — это призыв быть уникальным. Чем вы уникальнее, чем больше у вас индивидуальности, — именно это сработало в моём случае, и я призываю к этому всех остальных».




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