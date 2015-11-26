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I Am Morbid

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6 янв 2021 : 		 DAVID VINCENT отметит 30 лет "Blessed Are The Sick"

20 ноя 2019 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL выпускает книгу

6 май 2019 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL: «Настоящие фанаты покупают музыку»

3 апр 2019 : 		 I AM MORBID сменили гитариста

10 июл 2018 : 		 Видео с выступления I AM MORBID

11 сен 2017 : 		 Вокалист I AM MORBID не хочет, чтобы разногласия с бывшими коллегами мешали ему исполнять песни

23 июн 2017 : 		 Видео полного выступления I AM MORBID

17 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста I AM MORBID

31 май 2017 : 		 Гитариста I AM MORBID приняла полиция

22 май 2017 : 		 Первое фото I AM MORBID

15 май 2017 : 		 DAVID VINCENT: «Я определённо не ангел, но совершенно точно I AM MORBID»

15 апр 2017 : 		 I AM MORBID дадут свои первые концерты в России

14 янв 2017 : 		 Дебютный сингл вокалиста I AM MORBID выйдет зимой

13 янв 2017 : 		 DAVID VINCENT о проекте I AM MORBID

15 дек 2016 : 		 Бывшие участники MORBID ANGEL в I AM MORBID
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DAVID VINCENT отметит 30 лет "Blessed Are The Sick"



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Группа I AM MORBID, в состав которой входят бывшие участники MORBID ANGEL David Vincent (vocals, bass) и Tim Yeung (drums), а также Bill Hudson (CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Kelly McLauchlin, отметят тридцатилетие второго альбома MORBID ANGEL "Blessed Are The Sick" в европейском туре в сентябре/октябре при поддержке GRAVE, GRUESOME и PYREXIA.

Former MORBID ANGEL Frontman DAVID VINCENT To Celebrate 30th Anniversary Of 'Blessed Are The Sick' With European Tour



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