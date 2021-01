сегодня



DAVID VINCENT отметит 30 лет "Blessed Are The Sick"



Группа I AM MORBID, в состав которой входят бывшие участники MORBID ANGEL David Vincent (vocals, bass) и Tim Yeung (drums), а также Bill Hudson (CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Kelly McLauchlin, отметят тридцатилетие второго альбома MORBID ANGEL "Blessed Are The Sick" в европейском туре в сентябре/октябре при поддержке GRAVE, GRUESOME и PYREXIA.







