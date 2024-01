сегодня



I AM MORBID целиком сыграют "Altars Of Madness"



I AM MORBID сообщили о том, что на выступлении в рамках Milwaukee Metal Fest

19 мая целиком сыграют материал альбома MORBID ANGEL "Altars Of Madness".



Состав:



Friday, May 17:



BLIND GUARDIAN

KAMELOT

SYMPHONY X

DESTRUCTION

MARDUK

HAMMERFALL

METAL CHURCH

INCANTATION

ETERNAL CHAMPION

PROFANATICA

VISIGOTH

UADA

BELUSHI SPEED BALL

NIGHT DEMON

NECROFIER

HELLWITCH

SILVA

ANCIENT ENTITIES

ILLUSION OF FATE



Saturday, May 18:



MR. BUNGLE

TESTAMENT

HATEBREED

KATATONIA

DEATH TO ALL (unique set #1)

DEICIDE

POSSESSED

THE RED CHORD

SOILENT GREEN (reunion)

SKINLESS

MARTYR AD

HEATHEN

DEVOURMENT

INTERNAL BLEEDING

CENOTAPH

CLOAK

EMBRYONIC AUTOPSY

EYES OF THE LIVING



Sunday, May 19:



SLAUGHTER TO PREVAIL

AVATAR

IN FLAMES

I AM MORBID ("Altars Of Madness" set)

DEATH TO ALL (unique set #2)

LACUNA COIL

PALEFACE SWISS

BLEED FROM WITHIN

EXHUMED

IT DIES TODAY

ALLUVIAL

CASKET ROBBERY

VIOGRESSION

ERRORS OF HUMANITY

AMERAKIN OVERDOSE

BEYOND THRESHOLD







