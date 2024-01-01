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I Am Morbid

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14 янв 2024 : 		 I AM MORBID целиком сыграют "Altars Of Madness"

31 авг 2023 : 		 Вокалист I AM MORBID дал совет молодым: «Не будьте узколобыми»

26 авг 2023 : 		 Как DAVID VINCENT вновь встретился с PETE SANDOVAL

10 ноя 2022 : 		 Почему Тампа — столица дэта? Отвечает вокалист I AM MORBID

21 окт 2022 : 		 Перемены в I AM MORBID

29 мар 2022 : 		 Видео с выступления I AM MORBID

6 янв 2021 : 		 DAVID VINCENT отметит 30 лет "Blessed Are The Sick"

20 ноя 2019 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL выпускает книгу

6 май 2019 : 		 Бывший фронтмен MORBID ANGEL: «Настоящие фанаты покупают музыку»

3 апр 2019 : 		 I AM MORBID сменили гитариста

10 июл 2018 : 		 Видео с выступления I AM MORBID

11 сен 2017 : 		 Вокалист I AM MORBID не хочет, чтобы разногласия с бывшими коллегами мешали ему исполнять песни

23 июн 2017 : 		 Видео полного выступления I AM MORBID

17 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста I AM MORBID

31 май 2017 : 		 Гитариста I AM MORBID приняла полиция

22 май 2017 : 		 Первое фото I AM MORBID

15 май 2017 : 		 DAVID VINCENT: «Я определённо не ангел, но совершенно точно I AM MORBID»

15 апр 2017 : 		 I AM MORBID дадут свои первые концерты в России

14 янв 2017 : 		 Дебютный сингл вокалиста I AM MORBID выйдет зимой

13 янв 2017 : 		 DAVID VINCENT о проекте I AM MORBID

15 дек 2016 : 		 Бывшие участники MORBID ANGEL в I AM MORBID
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|||| сегодня

I AM MORBID целиком сыграют "Altars Of Madness"



zoom
I AM MORBID сообщили о том, что на выступлении в рамках Milwaukee Metal Fest
19 мая целиком сыграют материал альбома MORBID ANGEL "Altars Of Madness".

Состав:

Friday, May 17:

BLIND GUARDIAN
KAMELOT
SYMPHONY X
DESTRUCTION
MARDUK
HAMMERFALL
METAL CHURCH
INCANTATION
ETERNAL CHAMPION
PROFANATICA
VISIGOTH
UADA
BELUSHI SPEED BALL
NIGHT DEMON
NECROFIER
HELLWITCH
SILVA
ANCIENT ENTITIES
ILLUSION OF FATE

Saturday, May 18:

MR. BUNGLE
TESTAMENT
HATEBREED
KATATONIA
DEATH TO ALL (unique set #1)
DEICIDE
POSSESSED
THE RED CHORD
SOILENT GREEN (reunion)
SKINLESS
MARTYR AD
HEATHEN
DEVOURMENT
INTERNAL BLEEDING
CENOTAPH
CLOAK
EMBRYONIC AUTOPSY
EYES OF THE LIVING

Sunday, May 19:

SLAUGHTER TO PREVAIL
AVATAR
IN FLAMES
I AM MORBID ("Altars Of Madness" set)
DEATH TO ALL (unique set #2)
LACUNA COIL
PALEFACE SWISS
BLEED FROM WITHIN
EXHUMED
IT DIES TODAY
ALLUVIAL
CASKET ROBBERY
VIOGRESSION
ERRORS OF HUMANITY
AMERAKIN OVERDOSE
BEYOND THRESHOLD




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