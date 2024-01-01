I AM MORBID целиком сыграют "Altars Of Madness"

I AM MORBID сообщили о том, что на выступлении в рамках Milwaukee Metal Fest
19 мая целиком сыграют материал альбома MORBID ANGEL "Altars Of Madness".
Состав:
Friday, May 17:
BLIND GUARDIAN
KAMELOT
SYMPHONY X
DESTRUCTION
MARDUK
HAMMERFALL
METAL CHURCH
INCANTATION
ETERNAL CHAMPION
PROFANATICA
VISIGOTH
UADA
BELUSHI SPEED BALL
NIGHT DEMON
NECROFIER
HELLWITCH
SILVA
ANCIENT ENTITIES
ILLUSION OF FATE
Saturday, May 18:
MR. BUNGLE
TESTAMENT
HATEBREED
KATATONIA
DEATH TO ALL (unique set #1)
DEICIDE
POSSESSED
THE RED CHORD
SOILENT GREEN (reunion)
SKINLESS
MARTYR AD
HEATHEN
DEVOURMENT
INTERNAL BLEEDING
CENOTAPH
CLOAK
EMBRYONIC AUTOPSY
EYES OF THE LIVING
Sunday, May 19:
SLAUGHTER TO PREVAIL
AVATAR
IN FLAMES
I AM MORBID ("Altars Of Madness" set)
DEATH TO ALL (unique set #2)
LACUNA COIL
PALEFACE SWISS
BLEED FROM WITHIN
EXHUMED
IT DIES TODAY
ALLUVIAL
CASKET ROBBERY
VIOGRESSION
ERRORS OF HUMANITY
AMERAKIN OVERDOSE
BEYOND THRESHOLD
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