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Почему Тампа — столица дэта? Отвечает вокалист I AM MORBID



Вокалист I AM MORBID David Vincent в недавнем интервью ответил, что такого особенного во Флориде и почему Тампа остается неофициальной столицей американского дэт-металла:



«Я так не думаю. Всё произошло из-за того, что [легендарная студия звукозаписи] Morrisound Studios была именно здесь. Это почти то же самое, как если бы люди думали, что в воде что-то есть, но это не правда. Люди романтизируют всякие вещи, они говорят: "Чувак, может быть, я могу пойти в бар и увидеть MORBID ANGEL, OBITUARY, ATHEIST и всех этих людей в одном месте". Мы все были друзьями, но это не значит, что ты приходишь в какое-то одно место, и оно становится как бы центром сбора экстремальной музыки". В Morrisound Studios записывалось множество таких альбомов, в том числе и MORBID ANGEL, и она просто стала известна как центр для такого рода музыки. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к городу, я думаю, это просто случайность».







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