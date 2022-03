сегодня



Видео с выступления I AM MORBID



Видео с выступления I AM MORBID, которое состоялось 26 марта в Streetfood, Aalborg, Denmark, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Immortal Rites



02. Fall From Grace



03. Visions Of The Dark Side



04. Day Of Suffering



05. Blessed Are The Sick



06. Rapture



07. Pain Divine



08. Sworn To The Black



09. Eyes To See, Ears To Hear



10. Dead Shall Rise



11. Maze Of Torment



12. Dominate



13. Where The Slime Live



14. Dawn Of The Angry



15. God Of Emptiness



16. World Of Shit

























