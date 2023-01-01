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*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
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I Am Morbid

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|||| 26 авг 2023

Как DAVID VINCENT вновь встретился с PETE SANDOVAL



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DAVID VINCENT в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как возобновил сотрудничество с PETE'ом SANDOVAL'ом:

«Ну, так получилось, что TERRORIZER, то самое воплощение TERRORIZER, гастролировало с NILE в Штатах. И я случайно оказался в городе, когда они проезжали через Техас, и я тогда сказал: "Я хочу повидаться с Питом". Я не видел его слишком долго. И я пошел на концерт, не сказал ему, что приду, и попросил всех остальных не говорить ему, что я приду. Я так понимаю, что они все равно догадались. Но я увидел его и сразу же... Я смотрел, как он играет, я смотрел все шоу, и я по нему скучал. Я просто сказал: "Чувак, я реально скучаю по этому парню". И как судьба привела нас к этому?" Поэтому мы встретились после шоу, поговорили о былых временах и провели несколько хороших разговоров. Это был своеобразный процесс. И мы должны были просто... Мы обсудили несколько вопросов, чтобы двигаться дальше.

Не принимая во внимание все это, я могу только сказать, что мне очень приятно воссоединиться со старым и дорогим другом, с тем, с кем мы вместе создали много великого и прожили большую часть нашей жизни. Я к тому, что за эти годы мы провели вместе очень много времени. И оба мы совершенствовали свое ремесло по ходу дела. И это те моменты, которые невозможно перечеркнуть. Вы не можете пережить ощущение славы. Можно вспомнить, можно переосмыслить. Жизнь меняется и все остальное. Но мы снова собрались, снова начали играть, и это было так здорово. И я считаю, что это лишь возродило нашу связь и нашу дружбу, которую невозможно назвать потерянной, но на какое-то время она была несколько задвинута на задний план, потому что мы должны были продолжать заниматься другими делами. К тому же у него были серьезные проблемы, которые нужно было решать. Но сейчас у него все очень хорошо. И я очень рад быть рядом с ним, и я полагаю, что он скажет вам то же самое.

Он — единственный в своем роде человек. У меня нет никаких сомнений на этот счет. И я на самом деле — особенно в этом туре — осознаю это как никогда раньше. И это радует. Это здорово!»




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